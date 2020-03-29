Англия

Чемпионы Англии сделали свой вклад в борьбу с коронавирусом.

Манчестер Сити разрешил здравоохранительным службам использовать ложи и комнаты для пресс-конференций Этихад Стэдиум для обучения докторов и медсестр противодействию коронавирусу COVID-19, сообщает FourFourTwo.

Профессиональный футбол в Англии приостановлен до 30 апреля, однако вряд ли он будет возобновлен в это время.

Премьер-лига хотела бы завершить сезон. Возможно, матчи будут играться без зрителей, если это посчитают безопасным.

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