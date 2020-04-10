Англия

"Лисы" работают над разрешением финансовых трудностей из-за коронавирус.

Футбольный клуб Лестер пообещал выплатить зарплату всему рядовому персоналу клуба так, как это планировалось ранее, сообщил официальный сайт "лис".

Решение по зарплатам руководства, тренерского штаба и футболистов пока еще не принято. По этому поводу ведутся переговоры.

Также Лестер намерен помогать местным здравоохранительным службам в борьбе с пандемией COVID-19.

На момент остановки чемпионата "лисы" шли на 3-м месте в турнирной таблице после 29 сыгранных матчей.

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