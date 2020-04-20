Англия

Английская Премьер-лига надеется все же завершить нынешний сезон.

Исполнительный директор Брайтона Пол Барбер признался, что вопрос о признании текущего сезона недействительным никогда не стоял на повестке дня в Премьер-лиге, сообщает Sky Sports.

В нынешней кампании клубам АПЛ осталось сыграть еще 92 матча. Пока что не решены вопросы ни с чемпионством (хотя Ливерпулю и осталось набрать 6 очков в 9 матчах), ни с вылетевшими командами, ни с участниками еврокубков.

После пятничного онлайн-совещания участников лиги наиболее оптимистичная дата возобновления английского чемпионата – 8 июня.

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