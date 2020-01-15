Англия

Football.ua прогнозирует, кто может усилить лондонский коллектив во время зимнего трансферного окна.

Ни для кого не секрет, что Арсенал проваливает сезон. Клуб начинал текущую кампанию с Унаи Эмери, после этого свой шанс получил Фредди Юнгберг, а позже в команду пришел Микель Артета, который заключил контракт с клубом на три с половиной года.

Руководство "канониров" пошло на огромный риск, назначив менеджера, не имеющего опыта в роли главного тренера, но речь сейчас не об этом. Сделав ставку на Артету, Арсенал должен помочь своему наставнику сделать из команды боеспособный коллектив. Безусловно, заполучить высококачественных футболистов во время зимнего трансферного окна будет очень сложно, однако, как минимум, усилить защиту лондонский клуб обязан. Уж очень слабым звеном является оборона "канониров".

9 января Микель Артета в комментарии BBC сказал, что он не рассчитывает на крупные сделки в январе, а команда и без того достаточно хорошо укомплектована. Можно не сомневаться, что 37-летний испанец блефует. На большие покупки и правда вряд ли стоит рассчитывать, но как минимум Арсенал постарается заполучить центрального защитника.

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И даже если закрыть глаза на серьезную травму Калума Чеймберса - 24-летний футболист выбыл на 6-9 месяцев из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена, — защита Арсенала, мягко говоря, не впечатляет. Давид Луис несколько улучшил свою игру, если сравнивать с началом сезона, но это все равно явно не то, а вопросы к Сократису Папастатопулосу тоже имеются.

Арсенал очень многое позволяет соперникам у своих ворот. Нельзя сказать, что на все 100% это вина линии обороны, здесь также и вопросы к организации игры (особенно, при Унаи Эмери), а также к полузащите.

Football.ua прогнозирует, кто может стать первым приобретением Микеля Артеты и, в первую очередь, кто может усилить центр защиты лондонской команды.

Дайо Упамекано (РБ Лейпциг)

Слухи снова связывают Арсенал с французским центрбеком. Прошлым летом "канониры" уже пытались заполучить Дайо, но потерпели неудачу. Контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2021 года, однако лондонскому клубу придется выдержать конкуренцию. Претендентов на Упамекано хватает, а среди них и Барселона.

Жером Боатенг (Бавария)

Вероятно, один из наиболее реалистичных вариантов, которые можно заполучить зимой. Бавария не будет особо держаться за немца, который, судя по всему, стремится покинуть мюнхенский клуб. Другое дело – усилит ли Боатенг Арсенал? Скорее нет, чем да. Его карьера на спаде и ожидать чуда не стоит.

Натан Аке (Борнмут)

Все еще молодой, в какой-то мере перспективный футболист, имеющий неплохой опыт игры в АПЛ за спиной. Кроме того, Аке способен сыграть слева в защите и на позиции опорного полузащитника. Это особенно важно, учитывая, как часто травмируются футболисты "канониров".

Однако, чтобы заполучить Аке, Арсенал должен выдержать конкуренцию со стороны Челси, который имеет опцию выкупа нидерландца за 40 миллионов фунтов. Также более пассивный интерес к Натану присутствует со стороны Манчестер Сити.

Самуэль Умтити (Барселона)

Вокруг 26-летнего футболиста уже давно ходят слухи, что он может сменить команду. Умтити вначале выглядел неплохо, однако затем травмы не позволили французу прогрессировать и раскрыться в полной мере. В Барселоне особо уже ничего не ждут от игрока, и готовы отпустить его. Другое дело, захочет ли новый клуб рисковать, чтобы приобрести столь травматичного футболиста? Как известно, колени – слабое звено Умтити.

Исса Диоп (Вест Хэм)

Французский центрбек, несмотря на кризис в составе Вест Хэма, достаточно неплохо проявляет себя в лондонской команде на протяжении полутора сезонов. Заполучить любого футболиста из клуба АПЛ крайне сложно, и вряд ли так просто "молотобойцы" расстанутся с "большим фанатом Ярмоленко".

Полузащита

Томас Парти (Атлетико)

По слухам, клаусула Парти составляет от 43 до 50 миллионов фунтов. Атлетико ведет переговоры с ганцем касательно новой сделки, а также хочет повысить сумму отступных. Интерес к Томасу помимо Арсенала проявляет и Манчестер Юнайтед, но с трудом верится, что хавбек захочет менять Атлетико на команду, которая находится в кризисе и только ищет пути выхода из него.

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Тома Лемар (Атлетико)

Еще один футболист Атлетико. Тома Лемар не прижился в составе "матрасников" и не показывает тот уровень игры, который от него ждали. Тем не менее, француз высоко котируется другими европейскими клубами, а также регулярно вызывается в сборную Франции.

Фланги – не та позиция, которую нужно усиливать "канонирам" в первую очередь, но если Атлетико действительно готов отпустить Лемара в аренду — дополнительная опция, почему бы и нет?

Хаким Зийех (Аякс)

Не первый год Зийех показывает высокий уровень футбола, а за последние четыре года количество ассистов за один сезон в чемпионате имели двузначные числа. Удивительно, но марокканца до сих пор не приобрел ни один из грандов. Все еще есть надежда, что Микелю Артете удастся воскресить Месута Озила, но шансов не так много. В теории Зийех мог бы стать отличной заменой немецкому атакующему полузащитнику.

Нападение

Пожалуй, это единственная позиция, где не требуется усиление. У Арсенала имеется Пьер-Эмерик Обамеянг, способный сыграть и на фланге, Александр Ляказетт, а также большие надежды подает Габриэль Мартинелли. Во всяком случае, первым делом необходимо усиливать защиту и бросать силы именно на укрепление этой позиции.