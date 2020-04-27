Англия

Манчестер Юнайтед заинтересован в нигерийском хавбеке.

Полузащитник Лестера Уилфрид Ндиди прокомментировал слухи о возможно переходе в Манчестер Юнайтед в летнее трансферное окно. Нигериец ясно дал понять, что в ближайшем будущем он не планирует менять клубную прописку.

"Наши дела в чемпионате Англии идут хорошо, и мне нравится в Лестере, с которым у меня контракт до 2024 года. Каждый день стараюсь стать лучше и узнать что-то новое. Меня все устраивает в Лестере, поэтому мне не нужно куда-то уходить", — приводит слова Ндиди ESPN.

В текущем сезоне нигериец провел за Лестер 29 поединков, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, ранее авторитетное издание Sky Sports включило Ндиди в сборную сезона английской Премьер-лиги.

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