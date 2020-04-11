Англия

Тренер Эветона Карло Анчелотти рассказал о том, как нашел для себя положительные моменты в карантине.

Карло Анчелотти уверен, что если бы не перерыв в чемпионате, то не открыл бы для себя всю прелесть Мерсисайда.

"У меня появилось много времени для прогулок, – цитирует главного тренера официальный сайт Эвертона. – Обычно я иду пешком до пляжа в Кросби, где расположен наш дом, и прогуливаюсь там. Или беру велосипед и еду в Формби. Это на удивление прекрасные места! И я вряд ли бы открыл для себя всю прелесть Мерсисайда, если бы не пандемия".

"Это ужасное время для Англии, Италии и всего мира, но в такие периоды лучше концентрироваться на чем-то приятном: хорошей погоде, красивом пейзаже, общении с болельщиками, естественно, на безопасном расстоянии и с соблюдением всех мер предосторожности. В Италии это все под запретом, поэтому людям тяжелее переносить карантин и изоляцию".

"Если же я остаюсь дома, то предаюсь другой своей страсти — кулинарии. Моя особая любовь — это паста. И я могу недурно приготовить пасту Болоньезе, пасту Карбонара или просто пасту с грибами. В остальное время — смотрю сериалы Netflix".

Не так давно, развлекаясь во время карантина, Анчелотти составил символическую сборную игроков, с которыми ему приходилось работать, и в ней нашлось место Андрею Шевченко.

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