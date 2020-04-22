Англия

Лондонский клуб не отправится на товарищеский турнир.

Вест Хэм был вынужден отменить предсезонный сбор в Австралии в июле из-за пандемии коронавируса, информирует Sky Sports.

"Молотобойцы" вместе с Кристал Пэлас должны были принять участие в турнире Queensland Champions Cup, но организаторы решили отменить его.

Сезон в АПЛ находится на вынужденной паузе с 13 марта. На данный момент Вест Хэм занимает 16-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 27 очков.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм заинтересован в подписании полузащитника Аталанты Руслана Малиновского.

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