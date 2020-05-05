Англия

Главный тренер "красных" рассказал, что футболисты с огромным энтузиазмом работают над поддержанием формы.

Английская Премьер-лига была остановлена еще в марте из-за коронавируса. Ее руководство и клубы надеются возобновить турнир, и Ливерпуль усердно к этому готовится, уверяет тренер "красных" Юрген Клопп.

"У ребят много работы, много упражнений, потому что мы ожидаем, что сезон возобновится. Не знаю, когда именно, но мы должны быть к этому готовы. Поэтому парни и тренируются", — заявил Клопп NBC Sports.

"Когда мы снова соберемся вместе, мы должны извлечь максимум из ситуации. Не знаю, как долго нужно будет готовиться к матчам, но сейчас мы пробуем это делать".

"Когда мы даем ребятам задания для занятий в их садах, они действительно играют там как пяти- или шестилетние мальчишки. И мы постараемся перенести это на поле, когда сезон возобновится".

Ливерпуль после 29 сыгранных матчей опережает Манчестер Сити на 25 очков. Чтобы гарантировать себе чемпионство, "красным" нужно выиграть еще два поединка ("горожане" провели на игру меньше).

Если чемпионат будет возобновлен, он пройдет без зрителей. Не исключено, что болельщиков не будет на трибунах и в следующей кампании — Премьер-лига готовится и к такому варианту.