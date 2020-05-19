Испания

Бразильский центрбек может отправиться на серьезное повышение в Мадрид.

Мадридский Реал в летнее трансферное окно планирует усилить центральную линию обороны, а в качестве главной цели "сливочные" рассматривают игрока РБ Лейпциг Дайота Упамекано. Об этом сообщает AS.

Однако, проблемой в осуществлении данного перехода может стать серьезный интерес со стороны мюнхенской Баварии, а также высокая трансферная стоимость 21-летнего француза (40 миллионов евро).

Учитывая это, источник утверждает, что Реал готов переключиться на защитника Лилля Габриэля Магальяйнса, которым активно интересуются клубы английской Премьер-лиги.

Лилль готов расстаться с молодым бразильцем, но только за серьезную компенсацию. Эвертон уже готов был заплатить за Габриэля 35 миллионов евро, а Арсенал и Челси пока не делали конкретных предложений.