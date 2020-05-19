Англия

Аргентинский голкипер продолжит выступать за "пенсионеров".

Вратарь Челси Вилли Кабальеро поставил подпись под новым соглашением с "пенсионерами". Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, лондонский клуб продлил контракт с 38-летним аргентинцем еще на один год. Прошлая сделка голкипера с Челси была рассчитана до конца текущего сезона.

Вилли Кабальеро выступает за "синих" с 2017 года. В нынешней кампании он провел 9 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 14 голов.

Ранее появлялась информация, что главный тренер Челси Фрэнк Лампард не рассчитывает на Кепу Аррисабалагу в следующем сезоне и намерен усилить вратарскую позицию другим футболистом.