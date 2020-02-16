Германия

Болельщику грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

В поединке Третьей лиги Германии произошел очередной случай проявления расизма, когда один из болельщиков Мюнстера оскорбил защитника Вюрцбургер Киккерс Лероя Квадво, начав пародировать обезьяну.

Как сообщает Bild, другие фанаты хозяев не стали терпеть подобное поведение и начали прогонять мужчину со словами "Проваливай, нацист!". Болельщики также указали полиции на дискриминирующего человека, которого в конечном итоге забрали со стадиона.

Источник утверждает, что за такое поведение фанату Мюнстера грозит тюремное заключение сроком на пять лет, а также запрет на посещение матчей в рамках всех турниров, которые будут проводиться на стадионах Германии.

Проявления расизма на стадионах — далеко не новая проблема, которая требует решения. Так, Нидерланды планируют потратить 14 млн евро на борьбу с расовой дискриминацией в футболе.

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