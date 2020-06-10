Англия

Седьмой этап проверки на COVID-19 обнаружил один положительный результат.

Футболисты и персонал всех клубов английской Премьер-лиги 8 и 9 июня прошли седьмой этап обязательного тестирования на наличие в организме коронавируса.

Как сообщает официальный сайт Премьер-лиги, в общей сложности 1213 игроков и сотрудников клубов сдали тест, по итогам которого был обнаружен один зараженный.

Прошлые этапы тестирования на коронавирус в АПЛ:

17-18 мая. Проверено 748 человек, шесть положительных тестов в трех клубах.

19-22 мая. Проверено 996 человек, два положительных теста в двух клубах.

25-26 мая. Проверено 1008 человек, четыре положительных теста в двух клубах.

28-29 мая. Проверено 1130 человек, ноль положительных тестов.

1-2 июня. Проверено 1197 человек, один положительный тест.

4-5 июня. Проверено 1195 человек, ноль положительных тестов.

Напомним, возобновление английской Премьер-лиги планируется на 17-е июня. Первыми поединками после паузы должны стать противостояния между Астон Виллой и Шеффилд Юнайтед, а также Манчестер Сити и Арсеналом.