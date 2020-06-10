Седьмой этап проверки на COVID-19 обнаружил один положительный результат.
Фото: официальный сайт английской Премьер-лиги
10 июня 2020, 21:20
Футболисты и персонал всех клубов английской Премьер-лиги 8 и 9 июня прошли седьмой этап обязательного тестирования на наличие в организме коронавируса.
Как сообщает официальный сайт Премьер-лиги, в общей сложности 1213 игроков и сотрудников клубов сдали тест, по итогам которого был обнаружен один зараженный.
Прошлые этапы тестирования на коронавирус в АПЛ:
17-18 мая. Проверено 748 человек, шесть положительных тестов в трех клубах.
19-22 мая. Проверено 996 человек, два положительных теста в двух клубах.
25-26 мая. Проверено 1008 человек, четыре положительных теста в двух клубах.
28-29 мая. Проверено 1130 человек, ноль положительных тестов.
1-2 июня. Проверено 1197 человек, один положительный тест.
4-5 июня. Проверено 1195 человек, ноль положительных тестов.
Напомним, возобновление английской Премьер-лиги планируется на 17-е июня. Первыми поединками после паузы должны стать противостояния между Астон Виллой и Шеффилд Юнайтед, а также Манчестер Сити и Арсеналом.