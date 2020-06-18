Возрастные футболисты продолжат выступать за "лис" до лета 2021 года.
Элдин Якупович, Кристиан Фукс и Уэс Морган, ФК Лестер
18 июня 2020, 18:53
Защитники Уэс Морган и Кристиан Фукс, а также голкипер Элдин Якупович продлили свои действующие соглашения с Лестером. Об этом сообщает пресс-служба "лис".
Опытные футболисты продолжат защищать цвета "лис" в следующем сезоне, поставив подписи под новыми контрактами до июня 2021 года.
В текущем сезоне Морган и Фукс провели по 14 матчей за Лестер. Якупович же сыграл всего два поединка за взрослую команду.
Напомним, ранее Лестер объявил об уходе полузащитника Энди Кинга на правах свободного агента.