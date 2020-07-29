Англия

Football.ua представляет вашему вниманию свою символическую сборную игроков сезона-2019/20.

Каждый новый сезон английской Премьер-лиги дарит массу эмоций и позволяет проявить себя игрокам, которые носят приставку "топ" или близки к ней. В сезоне-2019/20 впервые за 30 лет внутреннее первенство удалось выиграть Ливерпулю, при этом, сделав это с существенным отрывом от ближайшего преследователя. Логично предположить, что большая часть футболистов в символической сборной окажутся именно из состава мерсисайдского коллектива.

Ливерпуль был на голову выше соперников, изящно проводил заключительные 10-15 минут встречи и вырывал победу над своим оппонентом. Это результат работы всей команды и в том числе главного тренера Юргена Клоппа, но, помимо "красных", в сборной заслужили право быть футболисты и других команд.

Вашему вниманию символическая сборная сезона-2019/20 по версии Football.ua.

Дин Хендерсон (Шеффилд Юнайтед)

Первой реакций может быть следующая: "А как же Алиссон?". Да, бразилец традиционно хорош, хоть и были иногда ошибки (а у кого их нет?), но здесь стоит отметить следующее: английский кипер проводит сезон на столь высоком уровне, что Манчестер Юнайтед задумывается над его возвращением. По слухам, "красные дьяволы" даже задумываются над тем, чтобы дать ему статус основного голкипера.

У Хендерсона уже 13 "клиншитов" – столько же у Алиссона и Каспер Шмайхеля, а на один больше у Эдерсона и Ника Поупа. Во многом благодаря игре 23-летнего англичанина Шеффилд Юнайтед так высоко находится в турнирной таблице. Если "клинкам" удастся сохранить Хендерсона и на следующий сезон, это будет огромной удачей.

Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль)

21-летний футболист продолжает демонстрировать непревзойденную игру, особенно, в атаке. 3 гола и 12 результативных передач говорят сами за себя, многие полузащитники могли бы позавидовать такому количеству ассистов.

Возможно, где-то Трент небрежен в обороне, но на данном этапе это никак не критично. Учитывая его умение созидать и пасовать, нельзя исключать, что в ближайшем будущем Юрген Клопп начнет использовать англичанина в центре полузащиты.

Можно смело утверждать, что Александер-Арнольд – один из лучших правых защитников Премьер-лиги. Из конкурентов только Кайл Уокер, у которого и опыта побольше, вот только Манчестер Сити выглядел в этом сезоне не лучшим образом.

Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)

Нужны ли тут вообще какие-то комментарии? Голландский центрбек лучший не только в Премьер-лиге на своей позиции, но и в мире. Его практически нереально обойти, он всегда там, где мяч, он успевает страховать своих партнеров по защите и практически никогда не ошибается. Ван Дейк – это эталонный защитник на данный момент во всем мире. Между ним и абсолютно любым другим защитников из АПЛ большая пропасть: он почти наголову сильнее любого. Посоперничать с ним мог бы Эмерик Ляпорт, вот только французу не повезло в этом сезоне с травмами.

Чаглар Сеюнджю (Лестер Сити)

Открытие этого сезона. Многие были удивлены, что Лестер продал своего лучшего защитника Гарри Магуайра в Манчестер Юнайтед за сумасшедшие деньги, а замена так и не была приобретена. Но Брендан Роджерс уже тогда видел потенциал в турецком центрбеке.

24-летний футболист отыграл каждый матч, когда не был дисквалифицирован и, несмотря на то, что в остатке сезона заработал глупое удаление, Чаглар провел достаточно уверенный сезон и, как сказал Илка Гюндоган из Манчестер Сити: "Сеюнджю – второй игрок АПЛ этого сезона после ван Дейка".

Эндрю Робертсон (Ливерпуль)

Лучший левый защитник Премьер-лиги прямо сейчас и один из лучших в мире. Надежная игра в обороне и активные подключения на фланге – это то, в чем так хорош шотландец. Возможно, Эндрю еще будет достаточно долго лучшим на своей позиции, ведь у него, по сути, и нет конкурентов: Александр Зинченко и Бенжамен Менди демонстрируют нестабильность и частые провалы, Бен Чилвелл должен сменить клуб, чтобы выйти на новый уровень, Маркос Алонсо слаб в позиционной обороне, а Люк Шоу подвержен травмам.

Джордан Хендерсон (Ливерпуль)

30-летний футболист пережил многое со своей нынешней команде: и взлеты, и падения, но нынешний сезон, возможно, лучший в его карьере. Хендерсон может претендовать не только на нахождение в символической сборной, но и на награду лучшего игрока сезона в Премьер-лиге. Его вклад в игру Ливерпуля огромный, а ко всему прочему – он важный игрок в раздевалке "красных".

Уилфрид Ндиди (Лестер Сити)

Возможно, кто-то удивится, но нигерийский хавбек проводит успешный сезон, который позволяет Лестеру находиться столь высоко. Он отлично отбирает мяч, грамотно обороняется и помогает центрбекам в лице Эванса и Сеюнджю. Примечательно, что спад "лис" до приостановки чемпионата начался после того, как Ндиди был либо не в форме, либо травмирован.

Кевин де Брюйне (Манчестер Сити)

Аналогичный случай, когда комментарии излишни. Бельгийский полузащитник – один из лучших плеймейкеров в мире и лучший на своей позиции в АПЛ. Своими передачами Кевин существенно может поднять результативность любого форварда. Во многом от него зависит игра Манчестер Сити, хотя бывали моменты (особенно в прошлом сезоне), когда клуб справлялся и без него.

Помимо ассистов, де Брюйне повысил и результативность: на его счету 11 голов в 33 поединков. Итого: 29 результативных действий по системе "гол+пас" (20+13).

Мохамед Салах (Ливерпуль)

Несмотря на в целом высокую результативность, египетский вингер часто подвергался критике. Тем не менее, Салах – важный игрок Ливерпуля и одна из главнейших деталей, благодаря чему Ливерпуль сумел выиграть чемпионский титул.

Сложно представить Ливерпуль без Салаха, в прочем, тоже самое касается и его коллеги с другого фланга – Садио Мане.

Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал)

На месте габонца мог вполне оказаться либо Джейми Варди, либо Данни Ингз, которые проводят отличные сезоны. Арсенал, который позиционируется пока как топ-клуб, вряд ли оказался бы даже на том месте, которое занял в Премьер-лиге, если бы не Обамеянг. 31-летний нападающий на протяжении всего сезона демонстрировал высокий уровень, и есть опасение за будущее "канониров", если он не продлит контракт и покинет клуб до старта следующего сезона.

Садио Мане (Ливерпуль)

Как и Мохамед Салах – важнейшее звено Ливерпуля в атаке, благодаря чему "красные" сумели выиграть чемпионский титул в сезоне-2019/20. Неудивительно, что в символической команде столько большое количество игроков из Ливерпуля. Это более чем заслуженно! В выбранной нами схеме 4-3-3, разве что Рахим Стерлинг мог потеснить из состава Мане или Салаха, однако, как это уже говорилось ранее – это не сезон Манчестер Сити, а сезон Ливерпуля!