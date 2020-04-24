Особистості Ліверпуля

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, продолжает цикл, посвященный истории "красных".

Шесть часов утра. Казалось бы, ничем не примечательный день в сенегальской деревушке Бамбали, на самом деле был знаковым для мирового футбола. Вся огромная семья Садио Мане из десяти человек еще спала, но не спал сам футболист. Ему предстояло важное дело: побег в Дакар. Забрать спрятанную в траве сумку с нехитрыми пожитками – и вперед, в столицу за мечтой. О побеге знал только один человек – друг Мане.

Мама и дядя Садио (отец умер, когда мальчику было 11 лет) были против его занятий футболом: если бы он не преуспел, то рисковал так и не найти свое место в жизни. Заметив исчезновение Садио, они пошли к родителям друга и в конечном итоге выведали всю информацию. Беглец был найден в Дакаре и возвращен в семью.

Но что-то таки изменилось в сознании семьи, и в следующий раз 15-летний Садио отправился в Дакар уже вместе с дядей. Там ему предстояло пройти просмотр в академии Женерасьон Фут. Проявить себя не составило особой сложности, и Садио стал учиться в академии, возвращаясь домой лишь летом, чтобы помочь с работой на рисовых и арахисовых полях.

Дела Мане в академии шли хорошо, поэтому в конце 2009 он последовал проторенной дорожкой – на просмотр во французский Метц, давно сотрудничавший с Женерасьон Фут. Путь Мане в Европе начался с проблем. Если суровую зиму еще худо-бедно можно было терпеть, то вот с травмой паха все было сложнее. Оказалось, что это давнее повреждение, которое Садио скрывал из-за страха срыва трансфера.

После геройств за юношей Метца Садио перевели в первую команду. Садио провел за полсезона 19 матчей (12 в основе) и забил один гол, но команда в том матче все равно проиграла Генгаму 2:5. По итогам сезона клуб впервые в истории вылетел в третий дивизион, но надеялся вернуться – в том числе, и с помощью продлившего контракт Мане.

Летом Садио хорошо проявил себя на Олимпиаде-2012 и в клуб посыпались предложения. Как мы помним, клуб не горел желанием продавать, а потому запросил баснословные деньги, как за 19-летнего паренька, забившего гол за полсезона и вылетевшего из Лиги 2 – 2,5 млн евро. Но деньги не стали преградой: сразу несколько клубов были готовы заплатить эту сумму, и в итоге Зальцбург предложил аж четыре миллиона евро.

Нужно ли говорить, что вскоре официальный сайт Метца объявил: "Садио Мане продан в Ред Булл Зальцбург. Австрийцы сделали предложение, от которого мы не могли отказаться. Это третий по стоимости трансфер в истории клуба". Дороже из Метца уходили только Робер Пирес в Марсель в 1998 и Миралем Пьянич в Лион в 2008. К слову, заменить Мане в Метце предстояло небезызвестному ныне Максвеллу Корне.

В Австрии Мане тоже стал лидером команды. Второй год получился особенно удачным и для Садио, и для "быков". В Лиге Европы команда набрала 18 очков в группе с Эсбьергом, Эльфсборгом и Стандардом, а затем разгромила Аякс 6:1 по сумме двух матчей в 1/16 финала, но дальше вылетела от Базеля. Еще одним ярким моментом стал товарищеский матч с Баварией: в первом тайме Мане забил сам, заработал пенальти и сделал ассист – 3:0 стали "отличным" подарком Хосепу Гвардиоле в день его рождения.

Игра Мане привлекла внимание Юргена Клоппа, тренировавшего тогда Боруссию. Летом сенегалец стремился перейти в Дортмунд, предлагавший 12 млн евро. Зальцбург же хотел продать Садио в московский Спартак, предлагавший больше, но футболист принципиально отказывался переходить, поскольку хотел играть в топовом чемпионате.

И тут Мане проявил не лучшую свою сторону: в попытке выбить трансфер он отказался лететь с командой на ответный матч квалификации Лиги чемпионов против Мальме. После домашней победы 2:1 Зальцбург проиграл 0:3 и вылетел, а из Садио в СМИ сделали козла отпущения.

Когда на горизонте показался Саутгемптон с 23 миллионами евро в кейсе, это устроило все стороны. Сенегалец перебрался в Англию.

В свой первый сезон в Англии Мане местами показывал, за что заплатили такие деньги, а местами просто растворялся на поле. А в матче с Астон Виллой сенегалец вошел в историю Премьер-лиги, оформив самый быстрый хет-трик в этом турнире. Чтобы трижды огорчить "вилланов", Садио понадобились только 2 минуты 56 секунд.

Во втором сезоне Мане был куда более стабилен на поле, но допускал ошибки за его пределами. В январе 2016 он оказался на скамейке в игре с Норвичем из-за того, что опоздал на командную встречу. Рональд Куман был настолько зол, что не постеснялся вынести сор из избы, рассказав о причинах отсутствия игрока прессе.

После окончания того сезона для Мане пришло время двигаться дальше. По словам игрока, он был близок к переходу в Манчестер Юнайтед, однако решил немного подождать. Вскоре подоспело предложение Ливерпуля, который Мане считал "идеальным клубом". Окончательно все вопросы снял звонок Юргена Клоппа, который, как вы помните, хотел видеть Садио еще в Дортмунде.

Свои 34 млн фунтов Мане начал отрабатывать сразу. Первый товарищеский матч за Ливерпуль (с Барселоной, 4:0) – гол, первая официальная игра (против Арсенала, 4:3) – тоже гол. После матча с Эвертоном 1 апреля Мане с 13 голами был лучшим бомбардиром "красных" в Премьер-лиге. Однако обследование показало, что травма колена Садио очень серьезна, сезон для него был окончен (в итоге Мане пропустил почти 3 месяца, 8 матчей). По итогам этой кампании выходец из Бамбали был включен в символическую сборную АПЛ, а также назван Игроком сезона в Ливерпуле.

Начало второго сезона Мане в Ливерпуле было ознаменовано столкновением с вратарем Манчестер Сити Эдерсоном: пытаясь достать мяч, Садио в прыжке заехал бразильцу ногой в челюсть. Красная карточка для Мане и около восьми минут работы, а также кислородная маска для Эдерсона. К счастью, обошлось без серьезного вреда здоровью вратаря.



Тот сезон памятен феноменальными показателями Мохаммеда Салаха, но и Садио выступал на высочайшем уровне. Среди 20 голов в 44 матчах были мячи в обеих полуфинальных играх Лиги чемпионов против Ромы (5:2, 2:4), а также в финале против Реала (1:3). В киевском поединке именно сенегалец представлял главную угрозу для Реала, отметившись еще и попаданием в штангу.

Что не удалось Ливерпулю в Киеве, удалось в Мадриде. "Красные" снова дошли до финала Лиги чемпионов, только в этот раз своего соперника – Тоттенхэм – обыграли. У Мане была важная роль в том успехе, ведь именно он заработал пенальти, который на второй минуте реализовал Мо Салах. В Премьер-лиге Садио также выдал лучший сезон в карьере, разделив звание лучшего бомбардира с вышеупомянутым Салахом, а также Пьером-Эмериком Обамеянгом. При этом он был единственным, кто все 22 гола забил с игры.

Старания Садио не остались незамеченными – он занял четвертое место в голосовании на Золотой мяч после Лионеля Месси, Вирджила ван Дейка и Криштиану Роналду, но опередив Мохаммеда Салаха. Позже он стал вторым сенегальцев, названным Игроком года в Африке, повторив достижение Эль Хаджи Диуфа в 2002 году.

Уже сейчас Мане практически взобрался на вершину футбольного Олимпа, но успех не вскружил ему голову, он не забывает, откуда начинал. Езжайте в Бамбали, и любой мальчишка в одной из трех сотен футболок Ливерпуля, подаренных Садио, это подтвердит. Футболки – самое меньшее из того, что Садио делает для родной деревни. Он уже построил там больницу и школу. Пусть это и обошлось в 500 тысяч фунтов, но оно того определенно стоило.