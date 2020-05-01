Особистості Ліверпуля

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, продолжает цикл, посвященный истории "красных".

Атмосфера перед большими сражениями, будь то финал Лиги чемпионов или чемпионата мира – настоящий рассадник для штампов. Куда уж без выражений о том, что на кону стоит все? В случае Мохаммеда Салаха все стояло на кону отнюдь не перед киевским финалом Лиги чемпионов, да и не перед мадридским тоже.

Все началось куда раньше, еще в родной деревне Нагриг в Египте. К своим 14 годам Мо успел сменить несколько детских команд и в конце концов был зачислен в столичный Аль-Мокавлун. С этих пор будни Салаха стали как под копирку: с семи до девяти утра занятия в школе, затем 4,5 часа дороги с пересадками до Каира, тренировка с 15:30-16:00 до 18:00 и обратная дорога домой, где он оказывался в 22:00, а то и позже. Поесть, помыться, поспать, повторить.

Сложно сказать, какое будущее ожидало бы парнишку из египетской деревни, если бы он не стал профессиональным футболистом, но перспективы явно были бы не самыми радужными.

К счастью для Салаха и всех поклонников футбола, он заиграл. В 16 лет Мохаммед дебютировал за Аль-Мокавлун, и маховик завертелся. К 19 годам он уже успел дебютировать за национальную сборную Египта, а его персоной вполне предметно интересовались в Европе.

Сезон-2011/12 оказался трагическим для египетского футбола. 1 февраля 2012 года Аль-Масри из Порт-Саида принимал на своем поле каирский Аль-Ахли. Гости лидировали 1:0 с 11-й минуты, но три гола хозяев в концовке поединка все поменяли. На поле выбежали болельщики, начавшие избивать игроков Аль-Ахли, все переросло в несколькотысячную драку между болельщиками команд. В результате побоища, а также давки при выходе со стадиона погибли, по меньшей мере, 74 человека. Из-за трагедии в Порт-Саиде чемпионат был прерван, а в марте Египетская футбольная ассоциация объявила о его отмене.



Спустя менее недели после решения Базель решил заполнить паузу между своими играми товарищеским матчем. Соперником стала олимпийская сборная Египта. Салах появился на поле только во втором тайме, но этого времени ему хватило, чтобы забить два гола (кстати, за Базель один мяч забил некий Джердан Шакири). Африканцы победили 4:3, а Салах вскоре стал игроком Базеля.

В Европе 20-летнему Салаху изначально было несладко: новая страна, новый язык и ни одного друга – даже египетского ТВ, и того не было! После первоначальных трудностей появился более-менее четкий распорядок действий: тренировки, сон, прогулки и изучение английского языка.

В первый сезон Салаха Базель не сумел пробиться в Лигу чемпионов, зато здорово проявил себя в Лиге Европы. Швейцарский гранд дошел до полуфинала, где на его пути встал Челси. Мохаммед сумел забить на Стэмфорд Бридж, но лондонцы были сильнее – 3:1 в той игре и 5:2 по сумме двух встреч.

Следующая кампания снова принесла встречу с Челси, только на этот раз на групповом этапе Лиги чемпионов. В Лондоне Мо забил первый гол Базеля, а швейцарцы победили 2:1. Второй матч – и Салах снова забивает "синим", на этот раз все закончилось 1:0. В сражениях с Шальке и Стяуа дела обстояли иначе, потому Челси вышел из группы с 12 очками, а вот "красно-синие" с 8 отправились в Лигу Европы.

Слухи приписывали интерес к Салаху со стороны Ливерпуля, но никто не удивился, когда за 11 млн фунтов он перебрался в Челси. Как для дебютной кампании, Мо в условиях жесткой конкуренции (Эден Азар, Виллиан, Оскар, Андреа Шюррле) наиграл вполне себе солидные 11 матчей, забил два гола…

И все это могло закончиться уже летом, когда над карьерой Мохаммеда сгустились тучи. Министр высшего образования Египта отозвал регистрацию Салаха на образовательную программу. Мо необходимо было вернуться в Египет, чтобы потратить от одного до трех лет на прохождение воинской службы. Но все-таки речь шла об игроке сборной (17 матчей, 29 голов), поэтому ее тренер Шавки Гариб, а также премьер-министр страны встретились с вышеупомянутым министром. Мо был освобожден от необходимости возвращаться на службу.

Второй сезон в Челси не сложился. Салах играл мало, а когда и играл, то не так, как хотелось бы Жозе Моуриньо. Скандал случился после матча со Шрусбери из четвертого дивизиона в Кубке Лиги, когда "синие" едва победили 2:1. Тогда Особенный обрушился на резервистов с критикой: "Я жду, что футболисты будут создавать мне проблемы [с выбором состава]. Я люблю проблемы. Но многие из них этого не сделали, мне будет очень легко выбрать состав на субботний матч". И затем подтвердил, что больше всего его разочаровали Андре Шюррле и как раз Салах.

Зимой 2015 года Рома искала вингера. Договориться с Евгением Коноплянкой не удалось, и взоры "волков" устремились на Салаха. Однако в это время Маттиа Дестро ушел в Милан, и римлянам в срочном порядке понадобился центрфорвард. Они подписали ивуарийца Сейду Думбия, и места для не имевшего европейский паспорт Салаха в заявке у римлян попросту не было.

Вместо этого Челси использовал Мо в качестве разменной монеты при покупке Хуана Куадрадо. Фиорентина за колумбийца получила не только деньги, но и аренду Салаха на полсезона с правом продления еще на один.

Главный тренер "фиалок" Винченцо Монтелла, очевидно, был очень расстроен уходом Куадрадо. Иначе как еще объяснить его слова на презентации египтянина о том, что он будет лишь дублером Хоакина, да и в целом игрок куда слабее, чем ушедший Куадрадо?

"Винченцо, ты не прав!", — буквально кричала игра Салаха в ответ. 74-й номер Фиорентины (эта цифра была взята в память о жертвах трагедии в Порт-Саиде) сходу стал лидером команды, принявшись забивать и раздавать передачи. Вишенкой на торте стала победа над ненавистным для "фиалок" Ювентусом в Турине – то было первое за два года поражение "старой синьоры" на своем поле. 2:1, Мо оформил дубль.

Помните, как у Тараса Шевченко? "Та недовго сонце гріло, недовго молилось… Запекло, почервоніло, і рай запалило". История любви Фиорентины и Салаха оказалась очень скоротечной. В конце сезона "фиалки" захотели продлить аренду, для этого оставалось лишь согласие самого игрока, а Мохаммед отказался. Месяцами разгребаемые из клубных фан-шопов футболки Салаха отправились прямо в огонь – таким образом болельщики показывали свое презрение к вчерашнему кумиру.



Полыхал огонь не только там, где жгли футболки – но и в прессе. Когда СМИ начали писать об интересе Интера к Салаху, Фиорентина начала реагировать. Для начала – заявление на официальном сайте о том, что клуб будет обращаться в суд из-за непродления аренды. Дальше – больше. Дошло до того, что вице-президент Фиорентины Паоло Панерай разразился тирадой в Твиттере о том, что "нерадзурри" не соблюдают правила финансового фейр-плей и вообще должны быть понижены в классе. Дескать, у них миллионный дефицит, куда им еще и Салах? Фиорентина заявила, что позиция Панерая не совпадает с позицией клуба, но осадочек остался.

В дело вмешалась Рома, и Салах за пять миллионов евро перебрался в Рим с возможностью выкупа за еще 15 млн.

После восьми туров чемпионата Фиорентина лидировала с 18 очками. На один пункт меньше было у Ромы, и команды ждала встреча во Флоренции. Болельщики "фиалок" пообещали устроить Мо настоящий ад на Артемио Франки, захватив для этого с собой пять тысяч свистков. Едва египтянин касался мяча, отовсюду раздавался свист. Но уже на 6-й минуте счет стал 1:0 в пользу Ромы, 1:0 в пользу Салаха, когда он отправил мяч в ворота бывшей команды. Гол, к слову, Мохаммед не праздновал.

Уехать из Флоренции полностью довольным не удалось. На 87-й минуте арбитр Даниэле Орсато выписал Салаху желтую за фол на Факундо Ронкалье, а затем добавил еще одну за недовольный жест. Несмотря на это, "волки" победили 2:1 и выбрались на вершину таблицы.

Выиграть конкуренцию у монструозного Ювентуса не удалось, но Рома стала второй, а Мо был назван лучшим игроком сезона в команде. Во втором сезоне египтянин снова был хорош. За две кампании он наиграл 83 матча за римлян, отметившись 34 голами.

Но пришло лето, а с ним – и предложение в 42 млн евро от Ливерпуля (плюс еще восемь миллионов в виде бонусов). Руководство Ромы, может, и хотело бы сохранить у себя Мохаммеда, но от таких денег не отказываются в условиях, когда необходимо соблюдать финансовый фейр-плей.

Летом 2017 Салах все-таки перебрался на Энфилд, став самым дорогим на тот момент новичком в истории клуба. Рекорд злополучного Энди Кэрролла (35 млн фунтов) пал.

Отрабатывать вложенные деньги Мохаммед начал сходу. Уже в августе он был назван лучшим игроком месяца в Ливерпуле. Да, несомненно, свою роль сыграла интернет-армия египетских болельщиков (лучшим в АПЛ в том месяце признали партнера Мо Садио Мане), но все же в команду Юргена Клоппа он определенно вписался.

В сезоне-2017/18 Салах стал суперзвездой мирового масштаба, наколотив за Ливерпуль невероятные 44 мяча во всех турнирах. Больше в дебютном сезоне среди "красных" забивал только Иан Раш (47). 32 из этих голов были забиты в Премьер-лиге – таким образом, Мохаммед побил рекорд турнира по количеству голов за один сезон (31), который ранее принадлежал Криштиану Роналду и Луису Суаресу.

В Лиге чемпионов Ливерпуль добрался до финала, где сошелся с победителем двух предыдущих сезонов Реалом. Можно долго обсуждать, специально или нет Серхио Рамос травмировал Салаха, но сухой факт в том, что египтянин покинул поле на 32-й минуте. Слабая игра в атаке и кошмары от Лориса Кариуса у своих ворот привели к закономерному поражению 1:3.

Чемпионат мира для Салаха был омрачен полученной в финале ЛЧ травмой плеча, а также скандалами с египетской ФА. Еще в апреле у них возник конфликт из-за несанкционированного использования изображения футболиста на самолете, которым летела сборная. Дело в том, что транспортное средство предоставил один из операторов мобильной связи, а у Салаха был контракт с другим оператором.

По ходу чемпионата Салах не принимал участия в тренировке команды, пока его не попросил появиться на поле Рамзан Кадыров. Попозировав фотографам, Мо вместе с чеченским политиком покинул поле. Затем было еще присвоение Мохаммеду звания почетного гражданина Чечни. А после CNN и Associated Press написали, что Салах хочет покинуть расположение сборной посреди чемпионата мира, поскольку ему не нравится, что его используют в политических целях.

Сборную Мохаммед не покинул, но двух его голов в двух матчах не хватило, чтобы "фараоны" набрали хоть один пункт. Домой они отправились с "баранкой".

Во втором сезоне в Ливерпуле Салаха начали критиковать, но нужно понимать, что дело было в заоблачных ожиданиях после первого сезона. Египтянин провел сезон менее результативно, но все же стал вместе с Садио Мане и Пьером-Эмериком Обамеянгом из Арсенала лучшим бомбардиром Премьер-лиги.

Ливерпуль набрал рекордные для себя 97 очков в Премьер-лиге, но было одно трагическое "но": Манчестер Сити набрал 98.

В мадридском финале Лиги чемпионов Салах реализовал на второй минуте пенальти, который заработал Мане, а позже Дивок Ориги забил еще один гол. 2:0 означали уже шестой триумф "красных" в Лиге/Кубке европейских чемпионов.

В нынешнем сезоне в Ливерпуле сделали все возможное, чтобы наконец-то принести болельщикам первое за 30 лет чемпионство. 29 матчей, 27 побед, одна ничья и одно поражение – эти феноменальные показатели позволили приблизиться к заветному трофею на расстояние вытянутой руки, но коронавирус оказался еще мощнее. Остается только надеяться, что сезон возобновят, и, если это случится – не сомневайтесь, Салах и компания принесут в клубный музей чемпионский трофей.