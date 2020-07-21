Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В рамках поединка 37-го тура чемпионата Англии Ньюкасл гостил у Брайтона — команды поделили очки в поединке без голов

И "сороки", и "чайки" уже решили вопрос сохранения прописки в элитном дивизионе.

Обзор матча:

Брайтон – Ньюкасл 0:0

Брайтон: Райан – Лэмпти (Даффи, 86), Уэбстер, Данк, Берн – Биссума (Проппер, 73), Стивенс – Гросс (Мак Аллистер, 58), Троссард, Муй (Марч, 58) – Мопе (Мюррей, 73).

Ньюкасл: Дубравка – Манкильо, Крафт, Фернандес, Роуз – Сен-Максимен (Жоэлинтон, 74), Шелви, Бенталеб, Ритчи – Альмирон (Лазаро, 86) – Гэйл (Кэрролл, 74).

Предупреждения: Биссума, Гросс, Стивенс, Уэбстер – Ритчи, Роуз.