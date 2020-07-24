Англия

У защитника Арсенала Шкодран Мустафи травма.

В оставшихся матчах сезона-2019/20 Арсенал не сможет рассчитывать на защитника Шкодрана Мустафи — сообщил официальный сайт "канониров".

Мустафи получил повреждение подколенного сухожилия правой ноги во время полуфинала Кубка Англии против Манчестер Сити, и сроки восстановления пока неизвестны.

Шкодран точно не сыграет в 38-м туре чемпионата против Уотфорда (26 июля) и в финале Кубка Англии против Челси (1 августа).

В нынешнем сезоне 28-летний немец провел 27 матчей за Арсенал во всех турнирах и забил 1 мяч.