Англия

Наставник Челси высказался о поражении в финале турнира от Арсенала (1:2).

Арсенал вышел победителем из противостояния с Челси и стал обладателем 14-го Кубка Англии в своей истории, что является рекордным показателем. Главный тренер "пенсионеров" Фрэнк Лампард поделился эмоциями от утерянной возможности завоевать престижный трофей.

"Мы играли недостаточно хорошо, чтобы выиграть Кубок Англии. Проиграли во многом по собственной вине. Первые 10-15 минут были неплохими в нашем исполнении, а что произошло после — можем винить только себя".

"Финал никогда не бывает легкой прогулкой. Мы позволили Арсеналу вернуться в игру, поскольку были слишком медлительны и поддавались давлению. Сейчас я даже не думаю о следующей неделе. После этого матча у нас три новые травмы. Это конец длинного сезона, и это был переломный момент для нас", — приводит слова Лампарда BBC Sport.

Отметим, что триумф в Кубке Англии предоставил "канонирам" право на участие в групповом этапе Лиги Европы в сезоне-2020/21. На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Арсенал — Челси.