"Молотобойцы" продолжают вести переговоры по защитнику.
Джеймс Тарковски, Getty Images
08 сентября 2020, 11:21
Вест Хэм заинтересован в приобретении защитника Бернли Джеймса Тарковски и готов сделать новое предложение.
Бернли уже отклонил предложение лондонского клуба по центрбеку в размере 27 млн фунтов. Как сообщает издание Evening Standard, теперь "молотобойцы" готовы заплатить за англичанина до 30 млн фунтов.
Сам 27-летний игрок заинтересован в переходе, чтобы увеличить свои шансы вернуться в сборную Англии.
В минувшем сезоне Тарковски провел 40 поединков в футболке Бернли, отличившись двумя голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Бернли также заинтересован в подписании защитника Бонмута Адама Смита.