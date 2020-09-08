Англия

"Молотобойцы" продолжают вести переговоры по защитнику.

Вест Хэм заинтересован в приобретении защитника Бернли Джеймса Тарковски и готов сделать новое предложение.

Бернли уже отклонил предложение лондонского клуба по центрбеку в размере 27 млн фунтов. Как сообщает издание Evening Standard, теперь "молотобойцы" готовы заплатить за англичанина до 30 млн фунтов.

Сам 27-летний игрок заинтересован в переходе, чтобы увеличить свои шансы вернуться в сборную Англии.

В минувшем сезоне Тарковски провел 40 поединков в футболке Бернли, отличившись двумя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Бернли также заинтересован в подписании защитника Бонмута Адама Смита.