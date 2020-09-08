Англия

Football.ua подвел итоги голосования пользователей в выборе лучшего состава "красных" за всю историю.

Мы подвели итоги очередного этапа проекта Football.ua "Лучшие в истории". Обсудив самых легендарных футболистов и тренеров в истории Ливерпуля, редакция и читатели составили свою символическую сборную из игроков. Выбор наших читателей и администраторов сайта во многом совпал, но были и позиции, относительно которых мнения разошлись.

Напомним, для проекта были выбраны десять клубов: восемь величайших клубов Европы (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария), а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

Выбор символической сборной Ливерпуля всех времен вызвал у пользователей сайта множество дискуссий и желание составить альтернативную сборную главных провалов "красных", но главная интрига в голосовании, пожалуй, возникла в голосовании за лучшего тренера. Легендарный наставник 70-80-х Боб Пэйсли лишь на 4% обошел нынешнего тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа, который привел команду к триумфу в Лиге чемпионов и АПЛ.

Состав лучших игроков Ливерпуля по версии редакции Football.ua:

Состав лучших игроков Ливерпуля по версии читателей Football.ua:

Что касается различий в составах редакции и читателей, то они не совпали лишь по двум позициям. В пару к Джейми Каррагеру мы предлагали поставить Алана Хансена, который защищал цвета команды с конца 70-х до начала 90-х, тогда как читатели решили остановить свой выбор на многолетнем партнере англичанина Сами Хююпя.

Также не сошлись наши взгляды и по позиции центрального полузащитника. Место в символической сборной Стивена Джеррарда не вызывает сомнений, а вот к нему в пару читатели решили поставить испанца Хаби Алонсо вместе брутального шотландца Грэм Сунесса.