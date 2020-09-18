Англия

Чтобы защитник Алекс Теллес перебрался из Порту в Манчестер Юнайтед осталось договориться клубам.

Алекс Теллес согласовал пятилетний контракт с Манчнстер Юнайтед — сообщает RMC Sport.

Порту не против расстаться с 27-летним левым защитником, но ждет достойного предложения от Манчестер Юнайтед за бразильца.

Теллес провел 1 матч за сборную Бразилии и получил вызов в национальную команду на отборочные матчи ЧМ-2022.

За свою карьеру Алекс выступал в составе Жувентуде (41 матч во всех турнирах, 2 гола), Гремио (51, 1), Галатасарая (60, 2), Интере (22, 0) и Порту (192, 24).