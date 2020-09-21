Англия

Полузащитник Лидса Матеуш Клих прокомментировал первую победу "белых" после возвращения в Премьер-лигу.

Матеуш Клиш воодушевлен победой над Фулхэмом во втором туре чемпионата Англии.

"Замечательные ощущения! – цитирует полузащитника сборной Польши официальный сайт Лидса. – Несмотря на немного нервные последние 10 минут, я не сомневаюсь, что наши болельщики получили удовольствие".

"Мы намерены и дальше демонстрировать зрелищный, агрессивный и атакующий футбол. Мы не боимся рисковать, и болельщикам это нравится. Но самое главное, конечно, это победы".

В первых двух турах Лидс проиграл Ливерпулю 3:4 и выиграл у Фулхэма 4:3. На счету Клиха 2 забитых мяча.

Ранее сообщалось, что Лидс интересуется Русланом Малиновским.