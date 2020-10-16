Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Англии.
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16 октября 2020, 18:59
Манчестер Сити в рамках пятого тура чемпионата Англии примет на своем поле Арсенал.
Преимущество в этой дуэли букмекеры отдают "горожанам". Так, компания Parimatch дает на победу команды Гвардиолы коэффициент 1,51. Коэффициент на триумф "канониров" составляет 6,1, а на ничью – 4,8.
Коэффициент на тотал больше 3,0 составляет 1,82, тогда как тотал меньше 3,0 оценивается в 2,06.
Матч Манчестер Сити — Арсенал состоится в субботу, 17 октября, и начнется в 19:30 по киевскому времени.