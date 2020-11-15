Англия

Глейсон Бремер может перебраться в один из мерсисайдских клубов.

Центральный защитник Торино Бремер заинтересовал Ливерпуль и Эвертон — сообщает Liverpool Echo.

Ливерпулю срочно необходимо латать дыры в обороне в связи с травмами Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса. Идеалом для Юргена Клоппа мог бы стать Калиду Кулибали, но Наполи хочет за него 70 миллионов евро и не согласится отпустить в январе.

А Ливерпуль, как и его сосед Эвертон, нацелены совершить эту сделку именно в зимнее трансферное окно.

23-летний бразилец выступал за Атлетико Минейро (23 матча, 1 гол) и Торино (46, 6).

Ранее сообщалось, что Интер и Рома интересуются еще одним центральным защитником Торино — Армандо Иццо.