Англия

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп назвал причины травм своих защитников.

Ван Дейк травмировался месяц назад в матче с Эвертоном (2:2) в столкновении с голкипером Джорданом Пикфордом. Нидерландский центрбек порвал крестообразные связки колена, успешно прошел операцию и теперь проходит долгий процесс восстановления.

"В ситуации с Вирджилом травма случилось не из-за того, что он играет постоянно. Это случилось из-за очень странного решения одного-единственного человека, которое трудно понять", - приводит слова Клоппа Daily Mail.

Отметим, что футбольная ассоциация Англии не стала наказывать Пикфорда за подкат против ван Дейка, который привел к травме.

На тренировке сборной Англии другой защитник Ливерпуля Джо Гомес получил серьезную травму. До конца года он точно не поможет партнерам по команде.

"В случае с Джо это произошло исключительно из-за накала сезона. Это то, о чем нам нужно беспокоиться. Но это не оправдание, а просто объяснение".

Ранее Клопп отметил, что Ливерпуль будет ждать Ван Дейка примерно так же, как хорошая жена ждет мужа из тюрьмы.