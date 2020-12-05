Англия

Испанский тренер добрался до солидной отметки.

Хосеп Гвардиола провел семисотый поединок в карьере тренера, сообщает издание Marca. Удалось это испанцу в матче АПЛ против Фулхэма.

За свою карьеру Гвардиола тренировал четыре команды, с которыми суммарно выиграл 29 титулов.

Барселона Б (2007-08): 42 игры, 28 побед, 9 ничьих, 5 поражений (79 голов забито, 41 пропущено)



Барселона (2008-12): 247 игр, 179 побед, 47 ничьих, 21 поражение (638 голов забито, 181 пропущено)



Бавария (2013-16): 161 игра, 121 победа, 21 ничья, 19 поражений (414 голов забито, 128 пропущено)



Манчестер Сити (2016-настоящее время): 250 игр, 179 побед, 34 ничьи, 37 поражений (635 голов забито, 223 пропущено)



Всего: 700 игр, 507 побед, 111 ничьих, 82 поражения (1766 голов забито, 573 пропущено).

Напомним, что поединок против Фулхэма стал памятным также и для Стерлинга, который вошел в историю АПЛ.