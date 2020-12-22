Украина

Президент Руха Григорий Козловский рассказал о перспективах Юрия Гереты.

Григорий Козловский признался, что за 16-летним вратарем Руха Геретой следит Ливерпуль.

"Герета — это будущий топ-вратарь, сказал в интервью клубному YouTube-каналу президент Руха. – Открою вам секрет: за ним уже год следит Ливерпуль. Если бы ему уже исполнилось 18 лет, то у нас бы уже были предложения по нему".

Герета является воспитанником львовских Карпат, а с сентября 2020 года перешел в Рух и уже дебютировал в УПЛ, выйдя на замену в матче с Зарей.

Ранее Козловский объяснил, почему Рух не будет подписывать Артема Милевского.