Кращі моменти Ліверпулю

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, представляют подборку лучших моментов игроков Ливерпуля чемпионского сезона.

В новом сезоне английской Премьер-лиги Ливерпулю предстоит попробовать себя в новой роли, и отстоять завоеванный в конце прошлого футбольного года трофей.

Football.ua совместно с Carlsberg вспоминает лучшие моменты «красных». Сегодня вашему вниманию видео, посвященное Жоржиньо Вейналдуму.

Нидерландский полузащитник перешел в Ливерпуль из Ньюкасл Юнайтед летом 2016 года за 27,5 млн евро — по данным портала Transfermarkt, став с тех пор одним из главных вариативных усилений для "красных" по ходу напряженных сезонов.

Под руководством Юргена Клоппа Робертсон провел 199 матчей (19 голов, 16 результативные передачи) и выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира и чемпионат Англии.

В сезоне-2020/21 Робертсон сыграл 13 матчей за Ливерпуль во всех турнирах.