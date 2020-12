По информации Sky Sports, гельзенкирхенский Шальке, который в немецкой Бундеслиги завершил 2020-й год на последнем месте, выразил твердое намерение взять в аренду крайнего защитника лондонского Арсенала Сеада Колашинаца.

Боснийский футболист уже имел опыт выступлений не только в основной команде "кобальтовых", за которую провел первые пять сезонов в профессиональном футболе, но и в молодежном составе немецкого клуба, перейдя в стан канониров летом 2017 года за в качестве свободного агента.

В новом сезоне Колашинац лишь в редких случаях получает игровую практику, сыграв в девяти поединках (727 минут), и ни отметившись при этом результативными действиями.

Филиал Sky Sports в Германии, Sky Germany, также сообщает, что Арсенал готов не только расстаться с футболистом на предложенных Шальке условиях, но и разделить его зарплатную ведомость между клубами.

Еще летом уходящего года Сеад хотел вернуться в Германию по семейным обстоятельствам, но его переход в леверкузенский Байер сорвался в последний момент.

Микель Артета не стал комментировать возможный переход боснийца во время своей пресс-конференции, которая состоялась в четверг, 31 декабря: "Пока ничего не могу подтвердить. Мы работаем над некоторыми моментами, и очевидно, что ближайшее трансферное окно принесет много новостей. Некоторые слухи верны, некоторые — нет. Когда нам есть что сказать, мы об этом сообщаем".

В то же время, итальянский футбольный журналист Фабрицио Романо опубликовал информацию о якобы подтвержденном факте успешности переговоров между гельзенкирхенским и лондонским клубами.

Confirmed and set to be completed soon. Sead Kolasinac leaves Arsenal on loan to join Schalke until June, here we go 🤝🔵



More: despite rumours, Juventus are not interested in signing Mesut Özil from #AFC in January. ⚪️🔴 #transfers https://t.co/2OT2umF3ss