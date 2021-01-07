Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов полуфинального поединка Кубка Английской лиги.

По итогам дерби 183-го дерби Манчестера, которое в этот раз проходило на поле стадиона Олд Траффорд, был определен второй финалист Кубка Английской лиги сезона-2020/21. Им стал Манчестер Сити, который сумел отправить в ворота принципиального соперника два мяча во втором тайме (2:0).



Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити:





Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 0:2

Голы: Стоунз, 50, Фернандиньо, 83

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Фред — Мактоминей (Гринвуд, 75), Погба — Бруну Фернандеш — Рашфорд, Мартиаль

Манчестер Сити: Штеффен — Канселу, Стоунз, Диаш, Зинченко — Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне — Марез (Родри, 79), Стерлинг, Фоден

Предупреждения: Фред, Шоу — Фернандиньо, Канселу.