Англия

Наставник "волков" должен выплатить 25 тысяч фунтов.

Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала главного тренера Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту за критику судьи поединка 14-го тура АПЛ Ли Мэйсона.

По окончании матча с Бернли (1:2) португальский специалист заявил: "Данный арбитр не обладает достаточными навыками для того, чтобы работать в матче Премьер-лиги".

Санту отказался извиняться за свои слова, но признал, что его комментарии были неприемлемы.

По информации BBC, тренер выплатит 25 тысяч фунтов штрафа. Помимо этого, отмечается, что он также был предупрежден о своем поведении.