Англия

Клубы-нарушители будут подвергаться жестоким санкциям.

В связи с ростом числа зараженных коронавирусом COVID-19 в Великобритании, что также затронуло футболистов из клубов-участников английской Премьер-лиги, организаторы состязаний выпустили новую директиву, которая вводит дополнительные ограничения для футболистов и представителей команд.

Таким действием футбольные функционеры в очередной раз продемонстрировали, что намерены любыми доступными способами поддерживать нормальный ход календаря состязаний, чем отбросили призывы отдельных тренеров поставить сезон на паузу.

Как сообщает The Guardian, новые ограничительные меры включили в себя запрет на обмен футболками между футболистами, рекомендации по сокращению числа рукопожатий или объятий, выборочные проверки подтрибунных помещений на стадионах, ограничение на количество гостей в VIP-ложах, обязательное ношение масок для футболистов на скамейке запасных, а также интервью с соблюдением дистанции.

Новые правила будут закреплены на ближайшем собрании акционеров АПЛ, однако отдельные предложения должны быть реализованы уже в кратчайшие сроки, как заверяют организаторы турнира.

На подобный шаг функционеры были вынуждены пойти из-за участившихся случаев нарушения карантина со стороны футболистов, а также из-за хаотичного роста числа зараженных в Ньюкасле, Фулхэме, Шеффилд Юнайтед, Манчестер Сити и Астон Вилле.

"Жизненно важно обеспечить уверенность общественности, правительства и заинтересованных сторон в протоколах по борьбе с COVID-19 во время тренировок и игровых дней, а также в том, что отдельные нарушения со стороны соответствующих лиц надлежащим образом расследуются и наказываются клубами.

Невыполнение этого перечня дополнительных требований может привести к дисциплинарным взысканиям со стороны лиги в индивидуальном порядке против соответствующего лица, и / или против клуба", — содержит в себе текст обращения в формате электронного письма.

Стоит также отметить, что теперь с командой в технической зоне должны будут находиться максимум трое тренеров, в то время как остальные сотрудники могут контактировать с футболистами на отдельных площадках во внематчевое время, но только имея на руках отрицательный результат тестирования на COVID-19.

Также, клинические паспорта членов клуба теперь должны регулярно находиться при своих владельцах, так как ответственные инспекторы могут запросить их в любой момент времени.

Дополнительные меры безопасности, по мнению источника, были введены в результате опасения руководства АПЛ относительно возможного обращения телетрансляторов с просьбой о получении очередной скидки на телевизионные трансляции поединков.

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