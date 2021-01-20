Португалия 20 января 2021, 13:17 В Бенфике зафиксирована вспышка коронавируса Сообщается, что заразилось пять футболистов клуба. Ян Вертонген, Getty Images 20 января 2021, 13:17 Лиссабонская Бенфика сообщила о вспышке коронавируса в клубе. По информации на официальном сайте клуба, в субботу форвард Лука Вальдшмидт получил положительный результат теста, а в понедельник – хавбек команды Диогу Гонсалвеш и защитники Жилберто, Ян Вертонген, Гримальдо. Ранее сообщалось, что игроки донецкого Шахтера прошли медосмотр и сдали тесты на коронавирус. Люди Ян Вертонген Команды Бенфика Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте