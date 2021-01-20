Португалия

Сообщается, что заразилось пять футболистов клуба.

Лиссабонская Бенфика сообщила о вспышке коронавируса в клубе.

По информации на официальном сайте клуба, в субботу форвард Лука Вальдшмидт получил положительный результат теста, а в понедельник – хавбек команды Диогу Гонсалвеш и защитники Жилберто, Ян Вертонген, Гримальдо.

Ранее сообщалось, что игроки донецкого Шахтера прошли медосмотр и сдали тесты на коронавирус.