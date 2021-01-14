Англия

Организаторы календаря АПЛ также назначили новую дату для матча "львов" против Ньюкасла.

Относительно бирмингемской Астон Виллы в последнее время приходится говорить исключительно в контексте пандемии коронавируса COVID-19 и ее пагубного влияния на спорт во всем мире.

Так, поединок между "львами" и Эвертоном в рамках 19-го тура АПЛ был перенесен на неопределенный срок из-за продолжающего бушевать очага заражения внутри коллектива Динам Смита.

Отметим, что данная встреча ранее и так была отсрочена в дате и времени своего проведения, дабы Вилла получила время на более качественную подготовку в условиях последствий заражения значительной группы футболистов основного состава.

Однако окончательным решением руководства Премьер-лиги, опубликованном на официальном сайте, стал перенос на неопределенный срок данной игры.

Как сообщает источник, большая часть заразившихся футболистов все еще продолжают находиться на самоизоляции, поэтому не имеют возможности вести подготовку к игре.

Вместе с этим, организаторы состязаний установили дату для проведения встречи в рамках 11-го тура между Ньюкаслом и Астон Виллой, которая изначально должна была состояться еще 4 декабря 2020 года. Матч на Сент-Джеймс Парк пройдет 23 января, в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что ранее английская Премьер-лига ужесточила ограничения, связанные с борьбой против распространения коронавируса COVID-19.