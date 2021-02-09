Англия

Наставник мерсисайдского клуба прокомментировал успехи своей команды в последних матчах.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп обратился к фанатам своего клуба на фоне неудач в последних матчах.

"Это сложный период. Это сложное время для всех нас. В этот период вы все должны помнить, что легко верить, когда дела идут хорошо. Мы обязаны показать характер. Наши футболисты очень нуждаются в поддержке фанатов.

Если глядя на матч с Манчестер Сити вы не увидели очень хорошую футбольную команду, которая снова начнет выигрывать, то... Я уж не знаю.

Сегодня нам снова очень больно. Мы получили много ударов в последние пару недель, но все изменится. Если вы едины только после побед, то с вами что-то не так Мы пройдем через это вместе" — цитирует немецкого специалиста Ливерпуль в своем Twitter.

Ранее Юрген Клопп прокомментировал очередные вратарские ляпы от своего голкипера Алиссона Бекера в матче 23-го тура АПЛ против Манчестер Сити (1:4).

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