Английский специалист считает, что спорные моменты в матче должен решать сугубо главный арбитр.
Уэйн Руни, Getty Images
16 февраля 2021, 11:22
Главный тренер Дерби и экс-форвард Манчестер Юнайтед Уэйн Руни высказался о системе видеоповторов VAR.
"Наблюдая за играми Премьер-лиги, некоторые решения из-за VAR очень разочаровывают, и вы не понимаете, как они пришли к такому решению.
Лично я считаю, что без VAR игра будет лучше. Даже если вы временами расстраиваетесь после игр, вы должны полагаться на судей, которые сделают работу как можно лучше.
Даже если вы не согласны с некоторыми решениями, вы должны позволить им выполнять свою работу и уважать их взгляды на нее.
Это избавляет от эмоций. Я помню некоторые голы, которые я забивал, возможно, пребывая в оффсайде. Вы бросаете взгляд на линейного арбитра и видите, что его флаг опущен, и вы продолжаете праздновать.
Это смешно, что игроки ждут две минуты, чтобы узнать о решении судьи", — приводит слова Руни Sky Sports.
Ранее экс-форвард "красных дьяволов" высказывался об успехах команды Оле-Гуннара Солскьяера.
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