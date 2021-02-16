Англия

Английский специалист считает, что спорные моменты в матче должен решать сугубо главный арбитр.

Главный тренер Дерби и экс-форвард Манчестер Юнайтед Уэйн Руни высказался о системе видеоповторов VAR.

"Наблюдая за играми Премьер-лиги, некоторые решения из-за VAR очень разочаровывают, и вы не понимаете, как они пришли к такому решению.

Лично я считаю, что без VAR игра будет лучше. Даже если вы временами расстраиваетесь после игр, вы должны полагаться на судей, которые сделают работу как можно лучше.

Даже если вы не согласны с некоторыми решениями, вы должны позволить им выполнять свою работу и уважать их взгляды на нее.

Это избавляет от эмоций. Я помню некоторые голы, которые я забивал, возможно, пребывая в оффсайде. Вы бросаете взгляд на линейного арбитра и видите, что его флаг опущен, и вы продолжаете праздновать.

Это смешно, что игроки ждут две минуты, чтобы узнать о решении судьи", — приводит слова Руни Sky Sports.

Ранее экс-форвард "красных дьяволов" высказывался об успехах команды Оле-Гуннара Солскьяера.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.