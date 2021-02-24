Англия

Футболист летом может покинуть Лондон.

Лондонский Арсенал моет продать вингера клуба Рейсса Нельсона. Об этом сообщает CBS Sports.

По информации источника, футболист не входит в планы главного тренера "канониров" Микеля Артеты.

В следствии этого его трансфер может состояться уже летом.

Отметим, что Нельсон перебрался в Арсенал летом 2019 года из немецкого Хоффенхайма. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне на счету Нельсона 8 голов за Арсенал во всех турнирах, в которых он однажды поразил ворота соперника.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.