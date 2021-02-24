Футболист летом может покинуть Лондон.
Рейсс Нельсон, getty images
24 февраля 2021, 13:30
Лондонский Арсенал моет продать вингера клуба Рейсса Нельсона. Об этом сообщает CBS Sports.
По информации источника, футболист не входит в планы главного тренера "канониров" Микеля Артеты.
В следствии этого его трансфер может состояться уже летом.
Отметим, что Нельсон перебрался в Арсенал летом 2019 года из немецкого Хоффенхайма. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2023 года.
В текущем сезоне на счету Нельсона 8 голов за Арсенал во всех турнирах, в которых он однажды поразил ворота соперника.
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