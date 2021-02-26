Англия

Наставник мерсисайдского клуба высказался о целях своей команды.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мыслями о перспективах своего клуба в нынешнем сезоне АПЛ.

"Разумеется, это большой вызов. Достаточно взглянуть на количество набранных очков. Мы не так далеко, но определенное отставание присутствует.

Нам нужно выиграть максимальное количество матчей. Посмотрим, чем закончится сезон, но топ-4 стал вызовом для нас", – цитирует немецкого специалиста BBC.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль впервые за 98 лет проиграл четыре домашних игры подряд.

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