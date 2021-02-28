Украина

Наставник луганской команды поделился своими эмоциями после победы над Шахтером.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал победу над донецким Шахтером в центральном матче 16-го тура украинской Премьер-лиги.

"Во-первых, это боевой дух, который у нас присутствовал. Мы понимали, что соперник играл еврокубковый матч и, может быть, эмоционально будет не так правильно настроен. Но в физическом плане мы такие же поединки проводили и знаем, что второй тайм всегда будет легче. Надо было терпеть, что мы и делали. Искали шансы впереди. Я удивлен, конечно, что мы вдесятером этот шанс нашли, но хочу сделать большой комплимент команде, которая не просто установке следовала, а выполнила работу на сто процентов.

Удаление? Хочется всегда выступать в оптимальном составе. Конечно, перестраиваешься и больше играешь против мяча. Получилось так, как получилось. Мы рады, что с нами это случилось. Мы уже четыре матча не проигрываем Шахтеру и очень довольны результатом. Как и любая победа, только придает уверенности в работе, которую мы делаем. Обыграть Шахтер – это уже хорошее достижение", — приводит слова Скрипника официальный сайт Шахтера.

Также украинский специалист рассказал о ранней замене Кочергина на 13-й минуте встречи.

"Он почувствовал себя плохо, его начало тошнить, слабость. Попросил замену", — добавил Скрипник.

Ранее своими эмоциями от матча поделился главный тренер Шахтера Луиш Каштру.

На Football.ua доступен обзор матча Шахтер — Заря.