Англия

Защитник "красных дьяволов" горд быть лидером клуба.

Защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр поделился мыслями о своем капитанстве в стане манкунианского клуба.

"Это большая привилегия. Мне очень повезло, что я могу быть лидером этого клуба и быть его капитаном. Это огромная честь для меня. Я делаю все, что в моих силах, чтобы быть успешным капитаном, и, очевидно, главное – начать поднимать трофеи и начать выигрывать матчи на постоянной основе.

Думаю, я очень требователен. Вы могли бы поговорить со многими игроками, и они скажут вам, что я очень громко кричу на поле и в раздевалке. С Солскьяером у нас прекрасные отношения. Я чувствую, что он справляется блестяще. Он крут и спокоен, но в то же время может раскрыться и с другой стороны, когда с игроков нужно спросить.

У нас близкие отношения с ним. Мы много разговариваем перед тренировками, перед играми. Я доношу до него свои идеи и то, как я чувствую команду и ее настрой, что мы можем улучшить и куда можем пойти. Он делает то же самое", – цитирует Магуайра официальный сайт УЕФА.

Ранее бывший защитник сборной Англии и Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд раскритиковал физическую форму капитана "красных дьяволов" Гарри Магуайра.

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