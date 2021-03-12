Англия

Испанский специалист сравнил условия на стадионах клубов.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о качестве газона на домашнем стадионе "горожан".

"Они много работают, пытаются найти решение, но газон не очень хороший. Я знаю, что погодные условия здесь, в Англии, тяжелые, но есть стадионы с хорошей травой.

Мы играли в Лондоне против Арсенала, на Энфилде, на Олд Траффорд — там трава была лучше.

Даже в Будапеште в матче Лиги чемпионов, и газон был невероятен, красная ковровая дорожка – а наш газон все еще не очень хорош", – цитирует испанского специалиста Sky Sports.

Напомним, что Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам февраля.

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