Испанский специалист сравнил условия на стадионах клубов.
Хосеп Гвардиола, getty images
12 марта 2021, 21:59
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о качестве газона на домашнем стадионе "горожан".
"Они много работают, пытаются найти решение, но газон не очень хороший. Я знаю, что погодные условия здесь, в Англии, тяжелые, но есть стадионы с хорошей травой.
Мы играли в Лондоне против Арсенала, на Энфилде, на Олд Траффорд — там трава была лучше.
Даже в Будапеште в матче Лиги чемпионов, и газон был невероятен, красная ковровая дорожка – а наш газон все еще не очень хорош", – цитирует испанского специалиста Sky Sports.
Напомним, что Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам февраля.
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