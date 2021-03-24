Итальянец высоко отозвался о главном тренере "синих".
Эмерсон, getty images
24 марта 2021, 08:54
Защитник Челси Эмерсон высказался о наставнике лондонского клуба Томасе Тухеле.
"С первого же дня при Томасе мы заметили, насколько все здорово организовано. Он показывает нам много видеозаписей, дает много деталей и информации, помогающих нам на поле. Команда отлично организована, а он работает потрясающе.
Мы подходим к финальной части сезона, борясь в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов. Надо улучшить некоторые детали и продолжать делать то, что делаем", – цитирует итальянца Globo Esporte.
Ранее сообщалось, что Челси выдал лучшую серию без пропущенных голов за 16 лет.
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