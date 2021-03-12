Форвард "шпор" удостоился престижного звания.
Харри Кейн, getty images
12 марта 2021, 20:17
Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.
Англичанин сделал дубль в первом матче 1/8 финала против Динамо Загреб (2:0).
На звание также претендовали полузащитник Аякса Душан Тадич, хавбек Ромы Лоренцо Пеллегрини и форвард Гранады Роберто Сольдадо.
Напомним, что Кейн повторил рекорд Тоттенхэма по числу голов за евросезон.
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