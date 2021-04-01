Англия

Мюнхенский клуб нацелился на корейца.

Форвард Тоттенхэма Сон Хын Мин попал в сферу интересов Баварии, об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, мюнхенский клуб хочет воспользоваться тем, что кореец не продлевает контракт со "шпорами".

Отмечается, что лондонский клуб сделал нападающему предложение, по которому он сможет зарабатывать больше 200 000 фунтов стерлингов в неделю, однако кореец не спешит ставить свою подпись под соглашением.

Текущий контракт исполнителя с Тоттенхэмом истекает в 2023 году. В нынешнем сезоне он забил 18 голов и отдал 16 результативных передач в 41-м матче за "шпор" во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что связка Кейн — Сон побила рекорд 26-летней давности.

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