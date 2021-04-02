Англия

Бывший футболист "красных" поделился мыслями о игре бразильца в текущем сезоне.

Экс-футболист Ливерпуля, Уотфорда и сборной Англии Джон Барнс назвал лучшего по его мнению футболиста мерсисайдцев в нынешнем сезоне.

"Единственный игрок, который произвёл на меня неизгладимое впечатление в этом сезоне, — это Фабиньо. Из-за травм центральных защитников он был поставлен в непривычную для себя позицию, но довольно хорошо играл на протяжении всего сезона.

Невооружённым взглядом можно увидеть влияние, которое он оказывает на команду, когда возвращается в центр поля. Фабиньо был самым стабильным игроком Ливерпуля в этом сезоне", — сказал Барнс.

Ранее Джон Барнс поделился мыслями о расизме в английском футболе.

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