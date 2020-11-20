Кращі моменти Ліверпулю

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, представляют подборку лучших моментов игроков Ливерпуля чемпионского сезона.

В новом сезоне английской Премьер-лиги Ливерпулю предстоит попробовать себя в новой роли и отстоять завоеванный в конце прошлого футбольного года трофей.

Football.ua совместно с Carlsberg вспоминает лучшие моменты "красных". Сегодня вашему вниманию видео, посвященное полузащитнику Фабио Энрике Таваресу, более известному как Фабиньо.

Фабиньо начинал свою карьеру в Бразилии, его первым клубом была Паулиния, а позднее он перебрался в Флуминенсе. Затем был переход в Риу Аве, аренда в дубль Реала и даже дебют за первую команду "бланкос". Но проявить себя в полной мере в Мадриде ему не удалось и он отправился в Монако.

Уже оттуда его заприметил Ливерпуль и в 2018 году он за 45 миллионов евро перебрался в Англию. С мерсисайдцами бразилец выиграл три трофея — чемпионат Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Всего за Ливерпуль он провел 90 матчей, забил три гола и отдал семь ассистов.

В текущем сезоне на его счету 10 матчей во всех турнирах.