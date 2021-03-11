Англия

Наставник "красных" поделился мыслями об успехах своего клуба в главном еврокубковом турнире.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался о вероятности того, что мерсисайдцы выиграют Лигу чемпионов в текущем сезоне.

"Победа в ЛЧ? Единственной причиной, по которой ты участвуешь в турнире, всегда является желание выиграть его. Но мы не глупы. Пока нам не кажется, что мы выиграем Лигу чемпионов в этом сезоне.

Нужно дождаться результатов жеребьевки. Вне зависимости от того, кто станет нашим соперником, нас ждет безумно сложная игра. Так далеко мы не заглядываем.

Пока мы думаем лишь о завтрашнем дне и об игре с Вулверхэмптоном. В Лиге чемпионов нам удалось нащупать свой темп, но сделать этого в Премьер-лиге пока не удается. Впереди у нас будут матчи, которые дадут возможность вернуться, и это точно поможет нам перед Лигой чемпионов", – приводит слова Клоппа Sky Sports.

Ранее Юрген Клопп прокомментировал победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов над Лейпцигом.

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