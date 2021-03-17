Германия

Немец тренировал игрока в Дортмунде.

Главный тренер английского Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что форвард Баварии Роберт Левандовски — лучший игрок, с которым он работал.

"Было бы нечестно сказать подобное о ком-либо еще такие вещи, но Роберт Левандовски — лучший, с кем я работал. Если бы каждый футболист развивался бы также быстро, как Роберт, то футбол бы просто сошел с ума. Все игроки были бы феноменами.

Этот парень — настоящая машина. Он сделал все, чтобы забивать постоянно. Разбирается Роберт в каждой ситуации и знает, что нужно делать. Хочу поблагодарить его за то, что я вырос в хорошего тренера", — цитирует Клоппа Sportowe Fakty ссылаясь на Bild.

Напомним, Юрген Клопп тренировал Роберта Левандовски в период с 2010 по 2014 год.

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