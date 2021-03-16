Англия

Наставник мерсисайдцев высказался о моменте с травмой португальского вратаря.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал поединок с Вулверхэмптоном и травму голкипера "волков" в концовке поединка.

"Результат этого матча был очень важен. Серьезная битва. Мы с трудом добыли три очка, но я этим доволен. У нас были моменты, когда мы должны были сыграть лучше. С точки зрения игры в обороне матч был хорошим. Однако я остался недоволен началом поединка, мы были недостаточно активны.

В обороне и контратаках мы сыграли здорово. Множество хороших футбольных моментов. Забили красивый гол. Я думал, что вратарь потащит, но мяч зашел в ворота. Матч был полон моментов, но три очка важнее всего. Мы хотели уйти на перерыв на матчи сборных с позитивным настроением, и сделали это.

Травма Патрисиу выглядела ужасно. Я поговорил с тренерами Вулверхэмптона, они настроены позитивно. Но это повергло в шок", – приводит слова Клоппа BBC со ссылкой на Sky Sports.

Ранее главный тренер "волков" Нуну Санту прокомментировал состояние Патрисиу.

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